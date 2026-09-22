Захарова анонсировала экстраординарное выступление Лаврова на форуме о фейках

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве обещает оказаться экстраординарным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат уточнила, что Лавров выступит на мероприятии 22 сентября. В своем выступлении министр затронет «различные аспекты противодействия русофобской, антироссийской пропаганде на конкретных примерах». По ее словам, Лавров многих шокирует.

Захарова напомнила, что форум создали в 2023 году. Ежегодно на площадке обсуждают методы противодействия распространению недостоверной информации и развития технологий фактчекинга. Интерес к нему — колоссальный. В этом году он соберет более 2 000 участников из 80 стран.

Ранее Лавров заявил, что ЕС еще до выборов в России составил заявление о мнимой недействительности голосования.