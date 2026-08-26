Росстат: более 30 миллионов россиян выбрали проектную работу вместо трудоустройства в штат

По данным Росстата за первое полугодие 2026 года, более 41 процента работающих россиян теперь предпочитают трудиться вне штата. Это более 30 миллионов человек. HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве» , почему люди делают такой выбор и какие преимущества и риски это несет для бизнеса и соискателей.

Одной из причин, по словам Лоиковой, является наличие подработки у многих специалистов. Они работают через статус индивидуального предпринимателя, самозанятого или по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, бизнес стремится снизить издержки и налоговую нагрузку. Переход на внештатные виды договора позволяет компаниям оптимизировать расходы.

Развитие платформенной экономики также способствует росту спроса на почасовую или краткосрочную занятость. В таких сферах, как сервисы такси и доставки, маркетплейсы, работа с самозанятыми или по ГПХ — стандартная практика.

Зулия Лоикова отметила, что важно различать легальные форматы сотрудничества и неформальную занятость. Легальные форматы обеспечивают прозрачность и уплату налогов.

Существует и риск для компаний, особенно если речь идет о высококвалифицированных специалистах, получающих доступ к конфиденциальной информации. Однако даже трудоустройство в штат не всегда гарантирует лояльность сотрудника.