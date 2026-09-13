Московский бариста потерял работу после признания о плевках в кофе клиентов

Готовившего кофе клиентам с собственными плевками бариста уволили из московского кафе. Об этом на своей странице в Instagram* сообщила столичный блогер Екатерина, обратившая внимание руководства заведения на поведение сотрудника.

Она пояснила, что узнала о поведении бариста после того, как он выложил в своем телеграм-канале кружок, в котором объявил, что плюет в кофе клиентам, которые ему не понравились. Молодой человек подчеркнул, что даже в случае увольнения свой подход он менять не намерен.

Екатерина призвала своих подписчиков разослать видео всем своим знакомым, которые имеют отношение к заведениям общественного питания. По ее словам, чтобы они понимали, что брать на работу сотрудника, который неуважительно относится к клиентам нельзя.

«Человек, скорее всего, после увольнения снова пойдет работать в общепит, так как ничего больше не умеет», — заявила блогер.

В конце москвичка пожелала всем вкусного кофе и попросила не поступать так с другими, «даже если вы выгорели».

В конце августа кассир кафе в Санкт-Петербурге устроила драку с клиентами, возмущенными неправильным заказом. Гости заведения попросили мясную пиццу, но сотрудница пробила другую позицию меню. Когда ей указали на ошибку кассир набросилась на клиентов.

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