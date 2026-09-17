Фейк: военкоматы Воронежа в октябре кратно увеличат набор по контракту

Информация о резком увеличении плана набора на службу не подтвердилась

Военкоматы четырех городских районов Воронежа якобы за октябрь должны привлечь на службу 15 000 человек при среднемесячном плане 500-1000 человек. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что Воронежская область якобы получила мобилизационное задание набрать за октябрь 15 000 человек на контрактную службу. Авторы телеграм-канала с 4,2 тыс. подписчиков утверждают, что в региональные военкоматы уже начали поступать свежие плановые задания по набору.

Судя по приведенной копии «документа», в октябре план кардинально отличается от прошлых расчетов — масштабы привлечения людей резко возрастают. Авторы канала пишут, что военкоматам Воронежа поставлена задача набрать только за октябрь сразу 15 000 человек.

Это кратно превышает показатели по другим месяцам.

Правда

Выяснилось, что вброс от анонимного канала без доказательств стал очередным эпизодом информационной войны. Она обострилась перед выборами в Госдуму. Авторы публикации хотели посеять панику среди населения и таким образом повлиять на голосование, которое проходит во вторую декаду сентября.

Сам документ имеет явные признаки ИИ-генерации. Под текстом видны темные разводы. Шрифт нехарактерен для официальных бумаг. Компоновка слов и сочетания фраз также очевидно созданы нейросетью.

Кроме того, на бумаге нет ни подписей, ни штампов.

Президент России Владимир Путин 1 сентября назвал утверждения о якобы готовящейся мобилизации «чушью собачей» и информационной атакой на Россию. Спустя два дня глава государства вновь сообщил, что власти не планируют мобилизационных действий.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», — констатировал Владимир Путин.

Еще в июле слухи о мобилизации опровергали в Госдуме. Соответствующее заявление делал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 сентября также объяснял, что необходимости в проведении мобилизации нет.

Таким образом, информация о том, что военкоматы Воронежской области получили задание привлечь 15 000 человек на контрактную службу, является недостоверной.

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