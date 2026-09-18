Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции

Старейший в стране Центральный московский ипподром на Беговой улице открылся после масштабной реконструкции. В церемонии открытия участвовали вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил ТАСС .

«Центральный московский ипподром <…> получил второе рождение. С большой любовью и тщательностью отреставрировали здание, которое сегодня вновь обрело свою жизнь. Вся спортивная и тренировочная инфраструктура сделана по самым высоким мировым стандартам», — заявил Собянин на открытии.

В рамках реконструкции, которая длилась более двух лет, восстановили знаменитую квадригу на крыше здания, а также сохранили царскую ложу, расписной козырек над трибунами и пристенный фонтан с панно.

В спортивной части ипподрома построили новые тренировочные дорожки, тоннели для лошадей и техники. Количество мест на главной трибуне увеличилось вдвое, теперь здесь поместится около двух тысяч зрителей.