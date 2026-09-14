Режиссер Серебренников продал последнюю квартиру в России

Shot: Серебренников избавился от всей своей недвижимости в России

Переехавший в Германию 57-летний режиссер Кирилл Серебренников продал свою последнюю квартиру в России — двушку в Хамовниках площадью 44 квадратных метра. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, рыночная стоимость недвижимости составила 45 миллионов рублей. Квартира находится в историческом здании 1785 года постройки.

Сделка не афишировалась — она прошла без открытых продаж и объявлений.

Серебренников переехал в Берлин в 2022 году. В 2017 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в связи с хищением выделенных Минкультом 128,9 миллиона рублей. Режиссер отбыл домашний арест в квартире на Пречистенке. В 2020 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед*, объявили в розыск. Его включили в реестр иностранных агентов за распространение фейков о ВС России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.