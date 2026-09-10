Стали известны цены на новые iPhone 18 по предзаказу в России

Стоимость новых смартфонов iPhone 18 в России при оформлении предзаказа варьируется от 174 990 до 489 990 рублей, сообщили РИА Новости в МТС.

Самая доступная модель линейки — iPhone 18 Pro с накопителем на 256 ГБ. Версия с 512 ГБ стоит 204 990 рублей, с 1 ТБ — 264 990 рублей, а с 2 ТБ — 349 990 рублей.

Цены на iPhone 18 Pro Max начинаются от 189 990 рублей за вариант на 256 ГБ. Конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ обойдутся в 219 990 и 279 990 рублей соответственно, а версия с 2 ТБ — в 364 990 рублей.

Самым дорогим устройством стал складной iPhone 18 Duo. Его цена составляет 299 990 рублей за 256 ГБ, 339 990 рублей за 512 ГБ, 399 990 рублей за 1 ТБ и 489 990 рублей за 2 ТБ.

Компания Apple презентовала iPhone 18 Pro и Pro Max 9 сентября. Смартфоны получили сразу четыре варианта оформления: Burgundy, Glacier, серебристый и глубокий черный. Новый складной iPhone 18 Duo предложили в цветах Night Sky и Star White.