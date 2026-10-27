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    Адвокат Степанов рассказал, как защитить ребенка от школьной травли

    Адвокат Степанов: жалобы на травлю нужно подавать письменно

    При травле ребенка родителям стоит письменно обратиться к директору и собирать доказательства. Адвокат Виталий Степанов объяснил порядок действий при бездействии школы, сообщает КомсаNews.

    В заявлении директору нужно описать происходящее и потребовать обеспечить безопасность ребенка. Документ следует передать через канцелярию с отметкой о принятии или заказным письмом.

    Если школа не реагирует или отвечает формально, можно обратиться в муниципальный или региональный орган управления образованием, прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних. При признаках правонарушения нужно подать заявление в полицию.

    Степанов посоветовал сохранять переписку, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, документы о порче вещей. Травмы следует зафиксировать у врача. При наличии оснований документы психолога или психиатра помогут подтвердить последствия травли.

    Ответственность обидчиков зависит от возраста и тяжести поступков. Возможны профилактические меры, административная или уголовная ответственность. В предусмотренных законом случаях родители отвечают за причиненный детьми вред. Потерпевшие вправе требовать возмещения ущерба и компенсации морального вреда.

    Закон об образовании обязывает школу обеспечивать безопасность учеников. Ее бездействие может повлечь ответственность, но для этого нужно установить конкретные нарушения.

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