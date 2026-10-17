Сегодня 19:00 Ремонт от нейросети. Как риелторы обманывают арендаторов и собственников Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Недобросовестных риелторов заподозрили в использовании искусственного интеллекта для давления на собственников квартир. Владельцы жилья жалуются на появление подозрительных объявлений, из-за которых теряют потенциальных арендаторов. Как устроена эта схема, зачем посредники используют чужие квартиры и можно ли привлечь их к ответственности — в материале 360.ru.

Зачем риелторы создают фальшивые объявления По данным Baza, после отказа собственников от услуг посредников на сайтах недвижимости начали появляться копии их объявлений. В одном из случаев с помощью ИИ визуально увеличили площадь комнат, добавили несуществующий ремонт, разрешили проживание с животными и снизили стоимость аренды на 10 тысяч рублей. В результате реальное предложение оказалось менее привлекательным для потенциальных жильцов. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал 360.ru, что практика копирования чужих объявлений существует давно и не ограничивается рынком аренды. По его словам, одна из главных целей подобных публикаций — сбор контактов потенциальных клиентов.

Для чего делаются фальшивые объявления? Это понятие так называемой лидогенерации Владимир Шмелев Эксперт по недвижимости

Схема заключается в размещении привлекательного предложения по цене ниже рыночной. Когда заинтересованный покупатель звонит по объявлению, его номер попадает в базу агентства. В дальнейшем сотрудники начинают предлагать ему другие объекты. «Вот вы звонили по квартире в Бутово за 11 миллионов, этого варианта уже, к сожалению, нет. Но есть другие от 14. Давайте мы вам будем подбирать», — привел пример Шмелев. По его словам, встречается и другая практика: посредники копируют объявления собственников, выставляют квартиры по сниженной цене и рассчитывают впоследствии договориться с владельцем о сделке и вознаграждении. Как фейковые объявления влияют на рынок недвижимости

Фото: РИА «Новости»

Шмелев отметил, что объявления-двойники встречаются не только в массовом сегменте. В частности, на рынке элитной недвижимости один объект иногда одновременно рекламируют несколько агентств, сотрудники которых могут не знать реальных условий продажи. «Наличие подобных объявлений искажает для обычного обывателя реальное представление о том, что происходит на рынке недвижимости», — подчеркнул Шмелев. Кроме того, подобная практика негативно влияет на репутацию добросовестных специалистов. «К сожалению, это подрывает общее доверие к рынку недвижимости», — заявил эксперт. Что грозит риелторам за поддельные объявления Юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова рассказала 360.ru, что публикация фальшивых объявлений может повлечь ответственность сразу по нескольким основаниям. Однако правовая оценка зависит от содержания объявления и обстоятельств его размещения.

Вводя в заблуждение относительно свойств объекта — цены, состояния, наличия мебели, — риелтор нарушает требования к достоверности рекламы Елена Рудакова Юрист по недвижимости и аренде

Если публикация признается рекламой, а сведения в ней окажутся недостоверными, возможно применение закона «О рекламе» и статьи 14.3 КоАП РФ. Кроме того, по словам Рудаковой, незаконное использование персональных данных собственника может нарушать закон «О персональных данных». Если посредник без разрешения правообладателя копирует фотографии квартиры, может возникнуть вопрос о нарушении авторских прав. Если посредник без разрешения правообладателя копирует фотографии квартиры, может возникнуть вопрос о нарушении авторских прав. Что делать, если риелторы скопировали объявление

Фото: РИА «Новости»

Шмелев посоветовал собственникам прежде всего обращаться в службу поддержки площадки, на которой обнаружена поддельная публикация. «Пишите обращение на этот портал, в котором описываете ситуацию, что объект недвижимости принадлежит вам, что эти фотографии именно вашей квартиры, что никаких договоренностей, никаких договоров у вас с тем агентством, которое рекламирует, у вас нет», — рекомендовал эксперт. По его словам, после таких обращений площадки обычно блокируют объявления, однако иногда добиться их удаления удается только через суд. Рудакова, в свою очередь, отметила, что при наличии признаков нарушения рекламного законодательства можно обратиться в антимонопольную службу. Для этого важно сохранить ссылки на фальшивые объявления, скриншоты и другие доказательства.