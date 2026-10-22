Россиянам дважды проиндексируют страховые пенсии в 2027 году

Чирков: в 2027 году страховые пенсии россиян проиндексируют в феврале и апреле

В 2027 году страховые пенсии дважды проиндексируют — в феврале и апреле. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Страховая пенсия в 2027 году будет проиндексирована два раза. Мы вернемся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 году. Первая индексация будет на 6,8%, а вторая индексация — на 3,3% с 1 апреля», — сказал он.

До этого Чирков сообщил, что в следующем году страховая пенсия по старости увеличится на 2,4 тысячи рублей. По его словам, повышение затронет 37,5 миллиона человек.

Ранее руководитель Дома права «Аванти», адвокат Надежда Борзенко рассказала, как передать пенсионные накопления после смерти любому человеку, причем без завещания. Следует подать заявление о распределении средств в Соцфонд или НПО.