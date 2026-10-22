В Москве в четверг будет до +12 градусов и переменная облачность

В Москве в четверг будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха поднимется до +12 градусов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня мы останемся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается ни ночью, ни днем», — сказала синоптик.

По ее словам, днем в столице температура составит +10-12 градусов, в Подмосковье — +8-13. Ветер в Москве будет юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 761 миллиметра ртутного столба, что превышает норму на 13–15 единиц.

Ранее Татьяна Позднякова заявила, что нынешний октябрь в Москве может оказаться самым теплым с 1879 года — со времен правления Александра II. Метеоролог объяснила, что средняя температура за месяц ожидается примерно на 3,5 градуса выше многолетних показателей.