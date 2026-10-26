Историк объяснил, зачем нацисты пытались завербовать Карбышева

Нацистская Германия пыталась склонить советского генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева к сотрудничеству из-за его высокого воинского звания и профессиональных знаний в области фортификации. Об этом 360.ru рассказал военный историк и публицист Александр Широкорад.

«Немцам нужны были генералы для власовской армии. Во-первых, им нужен был престиж, а потом — его достаточно грамотное знание фортификации. Немцы могли его использовать даже на Восточном фронте. А есть версия, что ему предлагали строить укрепления на Атлантическом валу», — рассказал Широкорад.

Историк пояснил, что Атлантический вал представлял собой масштабную систему немецких береговых укреплений, протянувшуюся вдоль побережья Западной Европы. К строительству оборонительных сооружений привлекали в том числе советских военнопленных.

«Тут был смысл какой? Мы не предлагаем вам быть предателями. Англия и Франция тоже против Советского Союза были когда-то. Воевать на Западе. То есть формально, конечно, люди, которые строили и обороняли Атлантический вал, они в чем-то работали на Советский Союз, на Сталина, то есть они сдерживали союзников, и Советская Красная армия могла пройти дальше, до Берлина. Это чисто формально. Немцы эту игру использовали и предлагали ему участвовать в проектировании, строительстве и укреплении Атлантического вала. Он их, по-русски говоря, послал», — заявил историк.

Карбышев попал в плен в августе 1941 года после контузии при попытке выйти из окружения в Белоруссии. Впоследствии его содержали в нескольких нацистских концлагерях. Генерал погиб в Маутхаузене в феврале 1945 года.

Почему нацисты пытались склонить Карбышева к сотрудничеству и что известно об обстоятельствах его гибели — подробнее в материале 360.ru.