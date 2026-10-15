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    Жителей 4 регионов России предупредили о появлении зимой медведей-шатунов

    Инспектор Стрельников предупредил о выходе медведей-шатунов к людям зимой

    Фото: 360.ru

    Медведи-шатуны этой зимой могут появиться в четырех регионах России рядом с людьми. Об этом РИА «Новости» предупредил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников.

    По его словам, рост численности хищников наблюдается в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Иркутской области.

    «Это регионы, которые я в первую очередь бы назвал, где возможно что-то будет. В этих регионах фиксируется прирост численности медведей и были случаи выхода диких животных к людям», — сказал эксперт.

    Он предложил установить ограждения на границах населенных пунктов, регулярно отслеживать численность косолапых и обследовать прилегающие лесные массивы.

    Ранее медведя весом около 500 килограммов отстрелили в Новосибирской области. Животное нападало на скот.

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