Россия обратилась к Казахстану из-за ареста Navai

Российские дипломаты запросили у Казахстана комментарий по делу Navai

Генеральное консульство России в Алма-Ате вмешалось в ситуацию вокруг рэпера Navai (Наваи Бакирова). Дипломаты направили официальную ноту в представительство МИД Казахстана, сообщил ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Консульство попросило дать официальный комментарий по поводу ареста гражданина России. Сотрудники дипломатического представительства отметили, что следят за развитием событий вокруг ситуации с музыкантом.

Наваи Бакирова 14 октября задержали на КПП на границе с Кыргызстаном при въезде в Казахстан. В его машине нашли наркотики.

Пограничная служба Кыргызстана начала служебную проверку. Здесь хотят выяснить, как певцу удалось пройти границу с запрещенными веществами.

Самого Navai арестовали на два месяца. Он проходит по делу о контрабанде наркотиков, ему может грозить до нескольких лет лишения свободы.