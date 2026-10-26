Для потерявшихся на транспорте детей в России предложили сделать единый ориентир

В России может появиться единое обозначение места, куда потерявшийся ребенок обратится за помощью. Универсальный знак установят в аэропортах, метро и на вокзалах. Об этом сообщила РИА «Новости» член комиссии общественного совета по развитию пассажирских перевозок Кира Доросева.

Идея создания единого знака обсуждалась на заседании комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе России. Доросева напомнила, что на транспорте уже есть свои обозначения на этот случай. Например, в метро Москвы для потерявшихся детей придумали Метрошу. Однако обозначения везде разные, и может быть сложно в них ориентироваться.

«У ребенка и у взрослого, нет единого визуального ориентира <…>. Важно, чтобы единый знак был хорошо заметным и одинаково использовался в аэропортах, на вокзалах, в метро и других транспортных объектах, а персонал знал четкий алгоритм действий», — сказала она.

Ранее власти Маврикия заинтересовались опытом России в борьбе с безбилетниками.