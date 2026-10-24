Бабушка Нина с Аляски покорила американских блогеров борщом и русским акцентом

Американские блогеры посетили русский город на Аляске — старообрядческое поселение Николаевск, где встретились с 75-летней уроженкой России Ниной Фефеловой. О своей поездке они рассказали на Youtube-канале Yes Theory .

Американцы отправились на полуостров Кенай, чтобы посмотреть на жизнь местной русской общины. Поселение было основано в конце 1960-х годов. В нем до сих пор сохранились элементы русской культуры и быта.

Бабушка Нина, очаровавшая блогеров русским акцентом и борщом, переехала на Аляску в 1991 году. Она преподавала русский язык, а также открыла в поселении кафе «Самовар». Гостей бабушка встретила в кокошнике.

Россия уступила Аляску США 159 лет назад, и многие историки уверены, что продажа полуострова была верным ходом для Российской империи. Первое русское поселение так возникло в XVII веке, но официально полуостров открыли русские исследователи в августе 1732 года. Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий назвал ее продажу исключительным случаем.