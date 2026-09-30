Учителям посоветовали игнорировать родительские чаты после 18:00

Заслуженный учитель России Сергей Казарновский считает, что педагоги могут не участвовать в родительских чатах, а родители — не отвечать на сообщения поздно вечером, сообщает Life.ru .

Казарновский предложил решать вопросы общения учителей и родителей по договоренности. По его мнению, педагогу не обязательно следить за обсуждениями в общем чате: при необходимости с ним можно связаться лично.

Родители тоже могут сами выбирать время для участия в переписке. Если они отключают уведомления, важную информацию стоит получать другим способом.

«90% времени эти чаты абсолютно не нужны. Вы можете спокойно отключить уведомления насовсем или после 18:00», — подчеркнул Казарновский.

Педагог также не советует проверять почту и мессенджеры перед сном: неприятное сообщение может помешать уснуть. Кроме того, он призвал родителей не обсуждать учителей в присутствии детей.