Сегодня 19:00 Зумеры идут в колледжи. Почему рабочие профессии все чаще побеждают высшее образование Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Зумеры все чаще выбирают среднее специальное образование и получают рабочую профессию. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 году по сравнению с 2021-м число освоивших программы среднего профессионального образования выросло на 34,2% и составило 982,3 тысячи человек. Почему так происходит и как это повлияет на экономику страны, выяснил 360.ru.

Зумеры ринулись в рабочие? Издание «Деловая газета Взгляд» утверждает, что престиж рабочих профессий увеличился, «еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов», однако никакой статистики в подтверждение своих слов не приводит. «На самом деле престиж этих профессий не вырос. Просто там стали платить больше», — объяснил 360.ru HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

Интересно Сегодня рабочими профессиями называют сварщиков, электриков и электромонтеров, монтажников, плотников, операторов с ЧПУ (числовым программным управлением), водопроводчиков, слесарей и слесарей-ремонтников, водителей спецтехники и погрузчиков, крановщиков.

С интересом молодого поколения к рабочим специальностям издание связало снижение безработицы: с 14% в 2010-х годах до 2% в 2026-м. Однако Мурадян посоветовал не спешить радоваться этому. «Средний показатель на рынке должен быть 5-5,5%. Он говорит о том, что, когда бизнес растет, ему есть откуда брать людей. А сейчас ситуация на рынке труда такая, что многое надо развивать, нужно много рабочих рук, а их нет. Отсюда и низкий уровень безработицы, как будто все пристроены. Но это не совсем так, ведь людей не хватает, потому что работы больше, чем работников», — отметил специалист.

Интересно Эксперт уточнил, что безработица по всей России составляет 2,3%, в Москве — 0,9%, а в Крыму — 0,1%.

Фото: Медиасток.рф

Такой низкий уровень безработицы приводит к тому, что компании начинают переманивать друг у друга сотрудников, и выигрывает тот, кто больше заплатит. Зарплаты растут искусственно, а производительность труда остается на прежнем уровне. На вопрос о том, почему выпускников вузов стало меньше, Мурадян ответил однозначно: меньше их пока не стало, но скоро это действительно окажется нашей реальностью. «Уже ввели новые правила, которые усложнили переход в 10-й и 11-й классы. По этой причине много ребят пойдут в колледжи. Через два-три года, когда они выпустятся, их количество действительно превысит число выпускников с высшим образованием. Пока же мы идем на порах прошлых лет, где количество выходцев со средним профессиональным образованием не росло», — отметил Мурадян. Более того, выпускников вузов не только не стало меньше, но и наоборот, о чем говорит статистика ВШЭ: прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ежегодно растет с 2021 года. Так, в 2025 году в вузы приняли 1419,5 тысячи молодых человек, что на 25,6% превышает данные 2021 года.

Фото: Медиасток.рф

При этом нельзя сказать, что интерес к среднему специальному образованию совсем не растет: за четыре года число освоивших программу среднего профессионального образование выросло на 34,2% — до 982,3 тысячи человек, в том числе 234,8 тысячи освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, что на 13,5%, чем в 2021 году.

Интересно СПО, то есть программы среднего профессионального образования, — это общий уровень образования, который можно получить в колледже после девятого или 11-го класса. Оно включает в себя два типа программ: ППКРС (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) — нацелены на освоение конкретных рабочих профессий (например, сварщик, повар, автомеханик). Срок обучения обычно короче;

ППССЗ (программы подготовки специалистов среднего звена) — нацелены на углубленную подготовку и руководящие должности среднего уровня (например, бухгалтер, технолог, программист). Срок обучения обычно дольше.

Мурадян уверен, что такой интерес обусловлен не желанием заработать или быстро получить профессию, а отсутствием альтернативы. «У них сейчас просто нет другого выбора. Либо не идешь получать высшее образование, а идешь служить, либо идешь в колледж, а не идешь служить. Учитывая, что все сложнее попасть в высшее учебное заведение, все больше выбирают колледж. Плюс есть привязка, что колледж = быстрый заработок 150+ тысяч рублей. А вот найти работу после вуза гораздо сложнее», — объяснил Мурадян.

Интересно По данным Роструда на апрель 2026 года, среднее время поиска работы в России составляет 5,5 месяца.

Занять место в вузе стало сложнее еще и потому, что бюджетных мест в университетах, институтах и академиях стало меньше. По этой причине, к слову, выросло число платных мест: по данным ВШЭ, к 2025 году число договоров об оказании платных образовательных услуг увеличилось в полтора раза за три года. Кроме того, коммерческие банки стали давать меньше льготных кредитов на образование, уточнил Мурадян, из-за чего учеба в вузе стала дороже.

Фото: Медиасток.рф