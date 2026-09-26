Минпросвещения разрешило школьникам ограниченно использовать ИИ

Школьники смогут применять искусственный интеллект для учебы с учетом возраста и разрешения учителя, но не на аттестациях и не для подмены собственных знаний. Такие правила Минпросвещения изложило в методических рекомендациях, сообщило РИА «Новости» .

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ИИ должен помогать учителям и школьникам, но не подменять педагога и самостоятельную работу ученика.

«Искусственный интеллект уже становится частью образовательной среды и открывает новые возможности для педагогов и школьников. При этом важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику — глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания», — сказал Кравцов.

Согласно рекомендациям, педагоги смогут писпользовать ИИ при подготовке к урокам, создании заданий и учебных материалов, а также при анализе успеваемости.

Ученикам с первого по четвертый класс самостоятельное использование ИИ не предусмотрели. В 5–9-х классах его разрешили применять с одобрения учителя для поиска информации, объяснения сложных тем и создания наглядных материалов. Старшеклассникам разрешили привлекать нейросети к проектам и исследованиям, анализу данных и расчетам.

На промежуточных и итоговых аттестациях, в самостоятельных работах ИИ использовать запретили. Нельзя также выдавать созданный нейросетью текст за собственный.

Ранее преподаватель МГЮА имени Кутафина Юлия Мухина пояснила, что учителя не вправе требовать у учеников пароли от личных аккаунтов или проверять историю браузера для контроля за использованием искусственного интеллекта при выполнении работ.