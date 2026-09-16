Россиян пригласили поучаствовать в «Диктанте здоровья — 2026». Заключительный этап проекта начался 15 октября и завершится 6 октября.

Этап посвятят теме «Используем гаджеты рационально». Желающим расскажут, как уменьшить нагрузку на глаза, на каком расстоянии держать монитор, а также объяснят, в чем смысл правила «20-20-20».

Пройти диктант онлайн можно на портале диктант-санпросвет.рф, а также и через MAX-бот. Очные площадки будут работать в образовательных учреждениях и различных коллективах.

Каждый участник диктанта получит именной электронный сертификат. Кроме того, можно будет разобрать свои ошибки и увидеть комментарии экспертов.

Недавно в Чехове прошел диктант по избирательному праву.