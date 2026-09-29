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    Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

    Фото: РИА «Новости»

    Четырем вузам России вынесли предостережение. Об этом на платформе «Макс» сообщил Рособрнадзор.

    «Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отметили в сообщении.

    Вузы, которым объявили предостережение:

    В начале августа Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам.  Среди выявленных нарушений — отсутствие на сайтах образовательных учреждений обязательной информации и нарушение трудовых прав сотрудников.

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    Pogiba Alexandra/news.ru