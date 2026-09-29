Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Четырем вузам России вынесли предостережение. Об этом на платформе «Макс» сообщил Рособрнадзор.
«Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отметили в сообщении.
Вузы, которым объявили предостережение:
- Дальневосточный федеральный университет;
- Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права;
- Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского;
- Новосибирский государственный университет экономики и управления.
В начале августа Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам. Среди выявленных нарушений — отсутствие на сайтах образовательных учреждений обязательной информации и нарушение трудовых прав сотрудников.
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