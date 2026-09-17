В ГД предложили компенсировать иногородним студентам аренду жилья

Иногородние студенты, не получившие мест в общежитие, должны получать компенсацию стоимости аренды жилья. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал депутат думской фракции ЛДПР Валерий Селезнев.

«Если студенту официально отказали в общежитии из-за отсутствия мест, у семьи должно возникать право на компенсацию аренды. Не нужно заставлять родителей каждый месяц выбирать между оплатой жилья, учебы и обычными семейными расходами», — подчеркнул депутат.

Размер компенсаций необходимо устанавливать индивидуально для каждого региона. Сумма поддержки должна учитывать реальную стоимость жилья в городе, где студент учится, она разная для небольших населенных пунктов и городов-миллионников.

Он предложил разделить выплаты: бюджетникам — компенсация, студентам на коммерческой основе — компенсация аренды либо снижение стоимости обучения.

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