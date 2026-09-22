Сегодня 16:00 Давно назревшая реформа: что с 2027 года хотят изменить для поступающих в вузы? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С 2027/28 учебного года поступление в российские вузы может серьезно трансформироваться. Минобрнауки подготовило проект изменений в порядок приема и перечень вступительных испытаний, которые затронут практически всех поступающих. Что стоит за реформой и как она отразится на абитуриентах, разбирался 360.ru.

Что предлагает Минобрнауки: ключевые изменения Ведомство подготовило масштабный пакет поправок, главная цель которого — сделать правила приема более четкими и предсказуемыми, а подготовку первокурсников — более качественной. Прежде всего, расширяется список направлений, где физика становится обязательным экзаменом. Теперь таких направлений будет 37: в частности, предмет придется сдавать всем, кто поступает на специальности машиностроения. История, в свою очередь, станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между ней и обществознанием. Также предполагается, что математика будет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности, сообщило РИА «Новости». Еще одно значимое изменение — отмена многопрофильного конкурса. Судя по планируемым поправкам, его начнут проводить на конкретную специальность или направление.

Фото: РИА «Новости»

Появляется и новая система стимулирования: если абитуриент по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использует этот экзамен в основном конкурсе, то сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов. Расширяется перечень индивидуальных достижений. Баллы можно будет получить за дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». В обновленных правилах также уточняется порядок приема участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Право на поступление без вступительных испытаний сохранится только за победителями, а учитывать будут результаты, показанные в 10-11-х классах. Перечень олимпиад, дающих такую привилегию, вузы по-прежнему станут утверждать самостоятельно: здесь единого списка не появится.

Фото: РИА «Новости»

Затронет реформа и магистратуру: подать документы в одном университете можно будет не более чем на пять направлений. Кроме того, платное обучение разрешат оплачивать материнским капиталом или образовательным кредитом. Наконец, вводится обязательная предоплата за первый семестр: она зафиксирует выбор абитуриента и сделает платный конкурс более прозрачным для всех участников. Зачем нужны перемены в российских вузах По словам экспертов, реформа назревала давно. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с 360.ru отметила, что изменения должны сделать систему приема более понятной и справедливой. «Прежде всего, речь идет о том, чтобы четко определить перечень предметов ЕГЭ, которые сдают на те или иные направления. Это прорабатывалось не первый год в рамках программы, запущенной по пилотным вузам. И это показывает, что решение правильное», — пояснила она.

Фото: РИА «Новости»

Депутат подчеркнула логику изменений: если абитуриент идет на технические или же на классические специальности, связанные с физикой, намерен получить специальность «учитель физики», то вполне закономерно, что ему необходимо сдавать физику в качестве обязательного предмета. Также собеседница 360.ru объяснила смысл дополнительных баллов за «лишние» ЕГЭ. По ее словам, таким образом можно понять более широкий спектр знаний будущего студента.

Зачем это делать? В первую очередь, чтобы посмотреть не только подготовку к конкретным экзаменам, но и вообще кругозор, знания, которые есть у абитуриента по другим направлениям. Ольга Пилипенко

Депутат подчеркнула, что подготовка к сдаче экзамена не должна превращаться в узкое целенаправленное натаскивание, подобное тому, которое бывает с олимпиадниками. «Хочется сделать, чтобы это были действительно знания, которые имеет выпускник школы для продолжения обучения и правильной профориентации в дальнейшем», — указала парламентарий. Что изменится для абитуриентов и вузов Главное, что даст реформа, — конкретика. Абитуриент будет точно знать, какие экзамены нужны на выбранное направление, и сможет планировать подготовку заранее.

Фото: РИА «Новости»