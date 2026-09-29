Россия и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщил ТАСС .

Церемония прошла в Пхеньяне на полях второго Форума ректоров российских и корейских университетов. Документ подписали замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский и замминистра образования КНДР Ли Чхан Сик.

Могилевский отметил, что соглашение обеспечит развитие академической мобильности и укрепит прямые связи между вузами двух стран.

«Без дополнительных барьеров запуск совместных образовательных и научных проектов станет проще. Вырастут обмены преподавателями и молодыми исследователями», — добавил он.

По словам чиновника, в прошлом учебном году в России учились свыше 240 граждан КНДР, более 80% из них — в рамках квоты российского правительства.

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