В ГД объяснили, как новые правила приема в вузы улучшат систему образования

Предложенные Минобрнауки изменения порядка приема в вузы не только сделают процесс более понятным и прозрачным для абитуриентов, но и принесут пользу всей системе образования. Об этом 360.ru сообщила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

По ее словам, в последнее время российские вузы нередко сталкиваются с первокурсниками, которые не имеют базовых четких знаний.

«Поэтому цель — повысить качество. Это позволит в том числе снизить нагрузку на преподавателей вузов, поскольку абитуриент приходит более подготовленный», — пояснила Пилипенко.

Подробнее о том, что хотят изменить при поступлении в вуз для абитуриентов и как это повлияет на систему образования, читайте в нашей статье.