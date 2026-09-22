В ГД объяснили, как новые правила приема в вузы улучшат систему образования
Депутат Пилипенко: новые правила приема в вузы снизят нагрузку на преподавателей
Предложенные Минобрнауки изменения порядка приема в вузы не только сделают процесс более понятным и прозрачным для абитуриентов, но и принесут пользу всей системе образования. Об этом 360.ru сообщила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
По ее словам, в последнее время российские вузы нередко сталкиваются с первокурсниками, которые не имеют базовых четких знаний.
«Поэтому цель — повысить качество. Это позволит в том числе снизить нагрузку на преподавателей вузов, поскольку абитуриент приходит более подготовленный», — пояснила Пилипенко.
Подробнее о том, что хотят изменить при поступлении в вуз для абитуриентов и как это повлияет на систему образования, читайте в нашей статье.