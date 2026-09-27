В России изменят стандарт работы детсадов

В России обновят образовательные стандарты работы детских садов. Об этом РИА «Новости» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы готовим обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей», — сказал он.

Министр отметил, что воспитанников следует знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Это важнее заучивания букв и цифр в детсадах, которые должны оставаться пространством для воспитания, а не только подготовки к школе.

Ранее Минпросвещения выпустило методические рекомендации, в которых указано, что школьники смогут ограниченно применять искусственный интеллект для учебы. Кравцов отметил, что ИИ должен помогать учителю, но не заменять его, а детям — помочь разобраться в учебных материалах.