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    В России изменят стандарт работы детсадов

    Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детсадов с прицелом на культуру

    Фото: РИА «Новости»

    В России обновят образовательные стандарты работы детских садов. Об этом РИА «Новости» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Мы готовим обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей», — сказал он.

    Министр отметил, что воспитанников следует знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Это важнее заучивания букв и цифр в детсадах, которые должны оставаться пространством для воспитания, а не только подготовки к школе.

    Ранее Минпросвещения выпустило методические рекомендации, в которых указано, что школьники смогут ограниченно применять искусственный интеллект для учебы. Кравцов отметил, что ИИ должен помогать учителю, но не заменять его, а детям — помочь разобраться в учебных материалах.

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    Jens Kalaene/ZB