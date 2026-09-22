Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года

Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве.

«Минобрнауки России подготовило проект изменений в Порядок приема в российские университеты, а также в Перечень вступительных испытаний», — говорится в заявлении.

Если нормы утвердят, они начнут действовать с 2027/28 учебного года. Положения затронут перечень обязательных экзаменов ЕГЭ, учет индивидуальных достижений абитуриентов и правила зачисления победителей олимпиад.

На 37 направлениях физика станет обязательным экзаменом, включая специальности в области машиностроения. История придется сдавать там, где раньше вузы выбирали между ней и обществознанием.

Ранее Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выяснил, что зумеры стали чаще выбирать рабочие специальности.