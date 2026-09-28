Минпросвещения создаст «золотой стандарт» для воспитанников детсадов

Кравцов: в России создадут «золотой стандарт» книг, игр и мультфильмов для детей

Минпросвещения сформирует «золотой стандарт» книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пояснил, что ведомство разрабатывает единые методические комплекты и методические рекомендации. В работе учитывают воспитательные задачи.

«Общими силами, в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов — тот самый „золотой стандарт“, которому можно доверять», — сказал Кравцов.

Министр напомнил, что в российские детсады уже внедряют два новых федеральных проекта — «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Детей в игровой форме будут знакомить с традиционными ценностями — дружбой, любовью к Родине и семье, справедливостью, уважением и взаимопомощью.

Ранее Кравцов сообщил, что в России обновят образовательные стандарты работы детских садов.