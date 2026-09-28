«Большая учительская неделя» пройдет в России с 28 сентября по 5 октября

В России с 28 сентября по 5 октября пройдет «Большая учительская неделя». События приурочили к Международному дню учителя, Дню среднего профессионального образования и Дню воспитателя.

Лауреатов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России» и других профессиональных состязаний объявят 1 октября в Кремле. Для сотрудников сферы образования также проведут торжественные мероприятия ко Дню СПО.

Завершающей нотой станет праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, который посвятят Международному дню учителя.

В программе «Большой учительской недели» — форумы и конференции, мастер-классы и открытые уроки, дискуссионные площадки и встречи с экспертами. Участники смогут обсудить приоритетные вопросы отрасли, поделиться опытом, а также и обсудить направления развития российской системы образования.

Недавно стало известно, что педагог из Наро-Фоминска победила в областном конкурсе.