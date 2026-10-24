Минобрнауки предложило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки планирует установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для приема на обучение в подведомственные вузы, в том числе на целевое обучение, на 2027/2028 учебный год. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, минимальное количество баллов планируют установить по 11 предметам. В их числе русский язык, математика, история, литература, химия, обществознание и информатика.

По восьми предметам предлагают установить минимальное количество баллов на уровне 40. При этом по физике речь идет о 41 балле, по обществознанию — 45, а по информатике — 46.

Ранее Минобрнауки опубликовал проект приказа о введении дополнительных баллов за неиспользованные при поступлении ЕГЭ, но начислять их планируют по желанию абитуриента. Речь идет о таких предметах, как физика, математика, химия, биология и информатика.