Фальков объяснил, от чего будет зависеть срок обучения в вузах

Фальков: по новой модели вузы будут готовить специалистов до шести лет

Продолжительность программ высшего образования по новой модели составит от четырех до шести лет. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РИА «Новости» .

Конкретные сроки образовательных маршрутов вузов определят в зависимости от сложности конкретной специальности.

«Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», — сказал министр.

Разной будет и продолжительность магистратуры: от одного до трех лет.

Переход вузов на новую модель Минобрнауки планировало завершить к 2030 году. Эксперимент с системой высшего образования запустили в 2023 году. В нем участвуют 17 вузов: студенты получают базовое высшее образование за четыре-шесть лет, а специализированное — еще за один-два года.