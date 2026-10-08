Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования до 2030 года

Фальков: вузы завершат переход на новую систему образования до 2030 года

Минобрнауки рассчитывает завершить обновление системы высшего образования в российских вузах в ближайшие годы. О планах ведомства РИА «Новости» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», — сказал Фальков.

Для части укрупненных направлений и специальностей новую систему начнут вводить уже в следующем, 2027/2028 учебном году.

Апробацию реформы Минобрнауки запустило в 2023-м. К настоящему времени к ней присоединились 17 вузов. В рамках пилотной программы студенты осваивают два уровня подготовки: базовое и специализированное высшее образование.

С 2027/28 учебного года российские вузы ждет еще одно изменение: Минобрнауки подготовило проект, который затрагивает порядок приема в учебные заведения и перечень вступительных испытаний.