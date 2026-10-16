Прием на бюджетные места в российские вузы в 2026 году выполнили на 99,7%

В 2026 году доля заполненных бюджетных мест на программах бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах достигла 99,7% от общего количества. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова на заседании профильного комитета Госдумы.

«Бюджетный прием у нас выполнен почти как и в прошлом году, в этом году — на 99,7% по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования», — процитировал ее ТАСС.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что число поступивших на платные и бюджетные места в вузы в России в этом году превысило миллион человек. На бакалавриат приняли свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет — более 171 тысячи, а в магистратуру — больше 189 тысяч студентов.