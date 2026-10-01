В российских вузах учатся более 150 человек старше 60 лет

В подведомственных Минобрнауки вузах обучаются более 150 человек старше 60 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

Самые взрослые студенты — 74-летние учащиеся Иркутского и Тольяттинского государственных университетов. В Тольяттинском вузе также получают образование еще два студента 70 и 72 лет.

«Поскольку я работаю в области права, то, естественно, мне стало интересно обновить свои знания в области международного, частного, административного права, поэтому я поступил в Тольятинский университет, и, если все получится, то я закончу институт в мае следующего года, когда мне исполнится 75 лет», — рассказал один из студентов Михаил Ефремов.

В Донецком национальном университете экономики и торговли на четвертом курсе учится 73-летняя студентка. В Тамбовском, Рязанском, Астраханском, Кемеровском и Мариупольском университетах получают образование 69-летние студенты.

Рекорд в аспирантуре — 79-летняя Татьяна Топорова из Ивановского государственного университета. В Астраханском университете учатся две первокурсницы 77 и 72 лет, в Сыктывкарском — 72-летний ординатор, в Вологодском — 71-летний аспирант.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» рассказал, что в 2026 году студенты и их родители смогут взять льготный образовательный кредит под 3% годовых.