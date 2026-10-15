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    Минобрнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр вперед

    Фото: Медиасток.рф

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузах и обязать поступающих оплачивать первый семестр до начала обучения. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

    Благодаря этому нововведению исключатся ситуации, когда абитуриенты заключают договоры сразу с несколькими университетами.

    Сейчас правила приема не обязывают поступающих вносить обязательную оплату для зачисления, из-за чего некоторые занимают сразу несколько платных мест в разных вузах. Из-за этого другие абитуриенты лишаются возможности поступить на желаемое направление.

    «Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — уточнили в ведомстве.

    Также Минобрнауки заявило о необходимости дополнить правила приема возможностью оплаты обучения средствами маткапитала или образовательного кредита.

    Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что по новой модели продолжительность обучения в вузе составит от четырех до шести лет.

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