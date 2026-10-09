Абитуриентам начнут начислять баллы за неиспользованные ЕГЭ

Дополнительные баллы за неиспользованные при поступлении ЕГЭ планирует ввести Минобрнауки. Об этом сказано в проекте приказа министерства, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов.

Их начислят по желанию абитуриента за результат от 60 баллов. Это коснется математики, физики, химии, информатики или биологии. Речь идет о специальностях в областях математических и естественных наук, а также инженерного дела и технологий.

Также в список индивидуальных достижений хотят добавить медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Кроме того, могут учитывать сертификат об обучении в проекте «Код будущего» и дополнительное образование в организациях ДОСААФ.

Изменения планируют ввести с 2027 года. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 марта.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко пояснила в беседе с 360.ru, что баллы за неиспользованные ЕГЭ позволят оценить кругозор абитуриента.