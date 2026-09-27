Россияне заинтересовались обучением за рубежом

Могилевский: россияне активно едут учиться в Китай, Вьетнам и Малайзию

Китай, Вьетнам и Малайзия входят в число популярных у российских абитуриентов направлений для обучения за рубежом. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

По его словам, соотечественника едут учиться в государства, которые становятся центрами многополярного мира и мирового развития.

«Это, конечно, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Это и Вьетнам, который быстро развивается и предоставляет для наших студентов стипендии», — сказал Могилевский.

Замглавы ведомства добавил, что еще одним востребованным направлением стала Малайзия. Страна также приветливо относится к иностранным студентам.

Глава Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион планирует расширять сотрудничество с КНР в сфере образования. По его словам, среди школьников растет интерес к изучению китайского языка.