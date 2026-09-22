В ГД объяснили, зачем нужны дополнительные баллы за «лишние» ЕГЭ при поступлении

Дополнительные баллы за «лишние» ЕГЭ при поступлении в вуз позволят оценить более широкий спектр знаний будущего студента. Об этом 360.ru сообщила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Зачем это делать? В первую очередь, чтобы посмотреть не только подготовку к конкретным экзаменам, но и вообще кругозор, знания, которые есть у абитуриента по другим направлениям», — пояснила она.

Изменить порядок приема в российские вузы с 2027/28 учебного года предложило Минобрнауки.

В числе нововведений — новая система стимулирования: абитуриент может получить от 15 до 25 дополнительных баллов, если по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использовал этот экзамен в основном конкурсе.

Подробнее о том, что изменится при поступлении в вуз, читайте в нашей статье.