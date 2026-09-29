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    Логопед Сорокун назвала признаки трудностей с учебой до первого класса

    Нейродефектолог Сорокун: ошибки в звуках и слогах требуют внимания

    Логопед и нейродефектолог Марина Сорокун рассказала, какие трудности дошкольника не стоит списывать на лень. Повод обратиться к специалисту может появиться еще до начала учебы, сообщает Life.ru.

    Ребенок может знать алфавит, считать до ста и читать по слогам, но испытывать трудности на уроках. По словам Сорокун, готовность к школе зависит также от умения удерживать внимание, понимать инструкции и пересказывать прочитанное.

    Родителям стоит обратить внимание, если ребенок быстро отвлекается за столом, не доводит задание до конца или регулярно пропускает шаги в просьбе из нескольких действий. Такие сложности могут быть связаны не только с вниманием, но и с пониманием речи, памятью и умением планировать действия.

    Перед школой поводом для консультации со специалистом могут стать постоянная путаница в буквах и похожих звуках, трудности с делением слов на слоги и определением звука в начале или конце слова. Сорокун также советует наблюдать, как ребенок копирует узоры, рисует фигуры и ориентируется на листе. Раннее выявление трудностей помогает подобрать подходящую помощь и учебную нагрузку.

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