Россиянам объяснили, почему растет интерес к рабочим профессиям

В последние годы количество школьников, которые идут учиться в колледжи, чтобы получить рабочую профессию, выросло почти на 35%. Пока такой интерес поддерживают высокие зарплаты и возможность быстро устроиться на работу. Что будет с этим дальше, 360.ru рассказал HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

«Со временем зарплаты людей со средне-специальным образованием будут падать, потому что наступит насыщение рынка труда линейными специалистами. Но пока молодежь получает хорошие деньги. Надо понимать, что специалист с трехлетним опытом сварщика получает 240-250 тысяч рублей в регионах. Столько же получает директор офиса ВТБ в пределах Садового кольца Москвы», — отметил HR-специалист.

Чтобы в таких условиях зумеры и дальше шли учиться на рабочие профессии, государству придется поднимать их престиж, давать социальные гарантии, отсрочку от армии, социальные льготы, в том числе льготное жилье.

«В этом помогут только деньги, различные плюшки и доступное жилье», — подытожил специалист.

О том, что зумеров заставляет идти в колледжи вместо вузов, читайте в материале 360.ru.