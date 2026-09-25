Анастасия Ракова анонсировала новый сезон проекта «Уникальные документы»

Стартовал прием заявок на четвертый сезон проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» от Главархива Москвы и столичного Департамента образования и науки на базе Московского центра воспитательных практик. Старшеклассники и студенты колледжей помогут сотрудникам Главархива присвоить некоторым документам статус уникальных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, чтобы школьники и студенты могли глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе, в Москве создают все условия.

Именно для этого в 2023 году запустили проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Новый сезон посвятили Русскому географическому обществу, выдающимся отечественным ученым, географам и путешественникам.

«Финалисты изучат оригиналы особо ценных документов, связанных с Петром Семеновым-Тян-Шанским, Иваном Крузенштерном, Фердинандом Врангелем и Николаем Пржевальским, и получат возможность подготовить обоснования для присвоения этим документам статуса уникальных», – рассказала Анастасия Ракова.

За все время существования проекта к нему присоединились более 4,5 тысячи жителей столицы, а 47 исследованных ими дел вошли в Госреестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.