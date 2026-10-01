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    Юрист Костин: учитель не может запретить школьнику выйти в туалет

    Юрист Костин: ученика не могут наказать за выход из класса

    Учитель не может запретить ребенку выйти в туалет во время урока. Родители вправе пожаловаться на такой запрет, передает РИАМО.

    Юрист Дмитрий Костин рассказал, что родителям сначала следует обратиться к директору школы. Если ребенку необходимо часто посещать туалет из-за заболевания, стоит получить справку в медучреждении и предупредить классного руководителя и других педагогов.

    По словам Костина, школа не может наказать ученика за самовольный выход из класса.

    Если педагог продолжает запрещать детям выходить в туалет во время уроков, родители могут подать жалобу в департамент образования или прокуратуру, сообщает kp.ru.

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