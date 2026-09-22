Минпросвещения запустило проект «Орлята-дошколята» в детских садах

Более 18 тысяч детских садов по всей России присоединились к проекту «Орлята-дошколята», который должен связать систему воспитательной работы в дошкольных организациях со школьной программой. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

Проект рассчитан на детей 6–7 лет. Его участниками уже стали более 550 тысяч воспитанников. Методические рекомендации по проведению мероприятий получили воспитатели дошкольных организаций во всех регионах страны.

«Проект „Орлята-дошколята“ обеспечит создание бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи», — сказал Кудряшов.

В рамках проекта в течение учебного года запланировали 18 событийных мероприятий. Их участниками станут дети, педагоги и родители. Программа ориентирована на приобщение дошкольников к традиционным российским духовно-нравственным ценностям и подготовку к дальнейшему участию в программе «Орлята России».

Апробацию проекта провели в начале 2026 года в 10 регионах. В ней участвовали более 1,5 тысячи детей.