Нейроуниверситет имени Ягудина заинтересовался снижением эмпатии у руководителей

Исследователи называют эту перемену парадоксом власти. Умение понимать других помогает человеку стать лидером, но после назначения на руководящую должность его чувствительность к окружающим может ослабевать.

Американский психолог Дачер Келтнер связывал это с изменением положения человека в группе. Руководитель меньше зависит от сотрудников, а они чаще говорят ему то, что он хочет услышать. Так он может потерять связь с реальным положением дел.

В университете используют понятие «зеркальные нейроны власти» для описания ослабления способности сонастраиваться с другими. В материале также приводятся эксперименты канадского нейропсихолога Сухвиндера Обхи: после создания у участников ощущения власти исследователи наблюдали снижение реакции механизмов зеркального отражения на действия других людей.

Снижение эмпатии может приводить к управленческим ошибкам, конфликтам и потере мотивации в команде. Разработанный в университете метод ее восстановления, согласно исходному материалу, зарегистрирован в реестре объектов интеллектуальной собственности Роспатента.