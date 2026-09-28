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    Нейроуниверситет имени Ягудина заинтересовался снижением эмпатии у руководителей

    Международный Нейроуниверситет имени Д. Р. Ягудина изучает, почему руководители могут терять способность сопереживать. Вуз разработал метод восстановления эмпатии, сообщает DailyMoscow.ru.

    Исследователи называют эту перемену парадоксом власти. Умение понимать других помогает человеку стать лидером, но после назначения на руководящую должность его чувствительность к окружающим может ослабевать.

    Американский психолог Дачер Келтнер связывал это с изменением положения человека в группе. Руководитель меньше зависит от сотрудников, а они чаще говорят ему то, что он хочет услышать. Так он может потерять связь с реальным положением дел.

    В университете используют понятие «зеркальные нейроны власти» для описания ослабления способности сонастраиваться с другими. В материале также приводятся эксперименты канадского нейропсихолога Сухвиндера Обхи: после создания у участников ощущения власти исследователи наблюдали снижение реакции механизмов зеркального отражения на действия других людей.

    Снижение эмпатии может приводить к управленческим ошибкам, конфликтам и потере мотивации в команде. Разработанный в университете метод ее восстановления, согласно исходному материалу, зарегистрирован в реестре объектов интеллектуальной собственности Роспатента.

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