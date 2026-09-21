В России создали новый тест для выявления устойчивости к антибиотику

Роспотребнадзор разработал тест для выявления гена устойчивости к метициллину

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали медицинский тест для выявления гена устойчивости бактерий к метициллину. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты определяют ген методом ПЦР. Его своевременное обнаружение может иметь значение при выборе лечения, поскольку задержка с выявлением антибиотикорезистентности способна осложнить терапию.

«Тест-система является первым в мире зарегистрированным изделием для in vitro диагностики, созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что платформа отличается высокой чувствительностью. Такой показатель важен при диагностике инфекций на ранних стадиях, а также при обнаружении редких генетических изменений.

Набор предназначен для исследований спинномозговой жидкости у пациентов, которым врачи предполагают заболевания, связанные с метициллин-резистентными бактериями.

Ранее в России выявили устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза.