На Луне нашли новый гигантский кратер

Исследователи заметили на Луне кратер, который превышает по размеру римский Колизей. Углубление появилось после падения обломка астероида или кометы в 2024 году, сообщил телеканал CBS News .

Диаметр кратера достигает примерно 222 метра, а глубина — до 43 метров. Его нашел орбитальный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который выявил перемены на поверхности Луны еще в весной 2024-го. Сам удар не отследили в реальном времени, первые фото удалось распознать только летом 2025 года.

Кратер назвали в честь Томаса Макгетчина — экс-директора Лунного и планетарного института в Хьюстоне. Он в три раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного LRO 10 лет назад. По подсчетам ученых, явления такого масштаба случаются примерно раз в 130 лет.

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