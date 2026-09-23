Астрофизик объяснил разницу в силе магнитных бурь

Магнитные бури на Земле возникают из-за потоков солнечного ветра из корональных дыр или после мощных выбросов плазмы. О разнице влияния явлений на геомагнитное поле планеты в комментарии 360.ru рассказал астрофизик и доктор физико-математических наук Николай Чугай.

Он пояснил, что корональные дыры — области вокруг Солнца с относительно небольшой плотностью плазмы. Из них выходят широкие потоки солнечного ветра, которые, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой и вызывают слабые, но более продолжительные геомагнитные возмущения, которые могут идти неделю.

«И в течение этой недели будет нарастание, потом максимум и убывание», — пояснил Чугай.

Сильные магнитные бури возникают, когда выброс идет из короны Солнца, где количество плазмы выше. На высокой скорости эти плотные облака сталкиваются с магнитосферой земли и создают мощное возмущение.

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