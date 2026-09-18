Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек
National Geographic: в Боливии впервые за 100 лет открыли новый вид кошек
В Боливии открыли новый вид диких кошек, который получил название Leopardus tilcayo — тигровая кошка тилкайо. Об этом сообщил журнал National Geographic.
Описание нового вида диких кошачьих стало первым за последние 100 лет. Лабораторный анализ позволил четко отделить тилкайо от родственных видов.
Эти кошки имеют ряд характерных особенностей: окрас похож на леопардовый, форма ушей — округлая. Теперь экологам предстоит позаботиться о сохранении популяции. Вид считается редким. Кошки обитают в Южной Америке, их ареал ограничен.
Самыми популярными породами кошек в мире оказались британцы, мейн-куны, персы, рэгдоллы и бенгалы.