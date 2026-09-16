Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с космодрома «Байконур». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Старт прошел в 16:34 по московскому времени, спустя девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты.

Общая масса «Прогресса» 7,43 тонны, из них 2489 килограммов полезного груза для Международной космической станции.

Корабль доставит на МКС 842 килограмма топлива, 420 литров питьевой воды, более 1,2 тонны продуктов и 50 килограммов кислорода. Также на станцию прибудет оборудование для экспериментов «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер, „Виртуал“, „Вампир“ и „Ураган“.

Корабль совершит на орбите 49 витков и пристыкуется к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Стыковка запланирована на 16:47 19 сентября.

Ранее в Росгвардии сообщили, что безопасность ракеты при доставке на Байконур обеспечивали подмосковные сотрудники ведомства.