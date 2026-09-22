Россия и США продлят эксплуатацию МКС до 2030 года

Представители России и США договорились продлить эксплуатацию МКС на два года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов — российского и американского, — продлить ее эксплуатацию с 2028 года до 2030 года», — пояснил он.

Баканов добавил, что Россия пошла навстречу и согласилась на предложение. На сроки создания Российской орбитальной станции, по его словам, решение не повлияет: процессы будут идти параллельно.

Недавно стало известно, что Роскосмос побил рекорд по числу заявок в отряд космонавтов: их насчитывалось более 12 тысяч.